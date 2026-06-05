Маркес изпревари Фернандес и Акоста на старта на уикенда в Унгария

Световният шампион Марк Маркес оглави класирането в края на първата свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Унгария, изпреварвайки Раул Фернандес и Педро Акоста в нея. За Маркес това е първия случай, в който той дава най-доброто време в откриваща тренировка от миналогодишното издание на Гран При на Унгария, което се проведе през август месец.

Заводският пилот на Дукати записа своето най-добро време в средата на 45-минутната подготвителна сесия на „Балатон Парк“, когато той направи обиколка за 1:38.626. По този начин си осигури аванс от 0.169 секунди пред Фернандес, който регистрира своя топ резултат в края на тренировката, когато излезе на пистата с нова предна гума.

Тройката с пасив от 0.298 оформи Акоста, който подобно на Фернандес също сложи нова предна гума в края, но не успя да подобри своя резултат от по-ранната фаза на сесията с нея. Зад пилота на КТМ четвърти и пети се класираха Фермин Алдегер и Фабио Ди Джанантонио, които завършиха на съответно 0.472 и 0.532 зад Маркес.

Лидерът в генералното класиране Марко Бедзеки започна уикенда на „Балатон Парк“ с девето време, регистрирайки изоставане от 0.742 спрямо първата позиция. Неговият съотборник в Априлия Хорхе Мартин пък се нареди 12-ти с пасив от 0.928.

Уикендът за Гран При на Унгария, осми кръг за сезон 2026 в MotoGP, продължава в 16:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка, която ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на квалификацията утре.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

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Снимки: Gettyimages