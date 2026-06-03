Марселино Кареасо ще играе в Гърция

Бившият халф на ЦСКА Марселино Кареасо, който беше свързван и с трансфер в Левски, има нов клуб. Той беше представен като футболист на новака в гръцкия елит Каламата. Само преди дни колумбиецът се раздели с молдовския Шериф Тираспол. От есента на 2025 година до началото на настоящата той се подвизваше в кипърския Аполон Лимасол.

"Каламата има удоволствието да обяви началото на сътрудничеството си с Марселино Кареасо. Той бе привлечен с постоянен трансфер от нашия клуб и подписа договор за срок от 2 години. 26-годишният футболист, който е с колумбийски и венецуелски произход, играе като полузащитник, но е използван на всички позиции в офанзивната част на терена", написаха от клуба.

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