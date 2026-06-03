ЦСКА преговаря с ЦСКА 1948 за аржентинец

ЦСКА oпитва да привлече един от основните футболисти на ЦСКА 1948 Браян Собреро. 27-годишният аржентински атакуващ халф изпрати много силен сезон с червената фланелка. Собреро игра във всичките 36 мача на вицешампионите в efbet Лига, реализирайки пет попадения.
Сериозен интерес към фен картите на ЦСКА
На южноамериканеца е поставена доста висока цена от бистришкия тим, а колегите им от ЦСКА се опитват да я намалят, съобщава "Блиц". Разговорите се водят на най-високо ниво между началниците на двата клуба. Припомняме, че миналото лято "армейците" от Борисовата градина купиха Теодор Иванов от клуба от Бистрица за 500 000 евро.