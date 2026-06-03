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  3. ЦСКА преговаря с ЦСКА 1948 за аржентинец

ЦСКА преговаря с ЦСКА 1948 за аржентинец

  • 3 юни 2026 | 12:13
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ЦСКА oпитва да привлече един от основните футболисти на ЦСКА 1948 Браян Собреро. 27-годишният аржентински атакуващ халф изпрати много силен сезон с червената фланелка. Собреро игра във всичките 36 мача на вицешампионите в efbet Лига, реализирайки пет попадения.

Сериозен интерес към фен картите на ЦСКА
Сериозен интерес към фен картите на ЦСКА

На южноамериканеца е поставена доста висока цена от бистришкия тим, а колегите им от ЦСКА се опитват да я намалят, съобщава "Блиц". Разговорите се водят на най-високо ниво между началниците на двата клуба. Припомняме, че миналото лято "армейците" от Борисовата градина купиха Теодор Иванов от клуба от Бистрица за 500 000 евро.

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