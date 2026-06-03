Интерес от Турция към Кошмара

Два отбора от елита на Турция искат голмайстора на ЦСКА Леандро Годой, пишат местните медии. Очаква се съвсем скоро те да излязат с конкретна оферта за южноамериканеца. Аржентинецът е сред тримата играчи на "армейците", към които има сериозен интерес от чужбина.

Твърде вероятно е "червените" да се разделят с някой от нападателите си. ЦСКА със сигурност ще привлече нов играч в атака - тип таран. Той ще е различен от Годой и Йоанис Питас. Става въпрос за тежък нападател, който умее да играе с добре глава и да печели повечето единоборства. Освен от Турция, към Годой има интерес още от Украйна и Русия.

Отбор от елита на Полша с интерес към Йоанис Питас

"Аржентинецът е профил играч, който е между класически нападател в наказателното поле и модерен пресинг. Най-голямото му оръжие е инстинктът му за отбелязване на голове и позиционирането му в правилните зони. През сезон 2024/25 стана реализатор №1 в българското първенство с 18 попадения за Берое. После премина с ЦСКА и се разписа 15 пъти (13 в шампионата и 2 за купата). По отношение на стила на игра прилича на Матео Ретеги (б.р. – настоящ нападател на Ал Кадисия, бивш на Аталанта и Дженоа). Той е играч, който ще окаже голямо влияние в Суперлигата", се казва в материал от Турция.

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