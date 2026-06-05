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Българин стои зад сензацията на "Ролан Гарос" Мая Хвалинска

  • 5 юни 2026 | 11:21
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Българин стои зад сензацията на "Ролан Гарос" Мая Хвалинска

Полската квалификантка Мая Хвалинска продължава да пише една от най-впечатляващите истории на тазгодишния „Ролан Гарос". 24-годишната тенисистка се класира за финала на Откритото първенство на Франция и в събота ще се изправи срещу рускинята Мира Андреева в битка за титлата.

Хвалинска започна участието си още от квалификациите, но това не я спря по пътя към най-големия успех в кариерата ѝ. Полякинята записа общо девет поредни победи в Париж – три в квалификациите и шест в основната схема, като в хода на турнира загуби само един сет.

За нея това е първи финал в турнир от Големия шлем и той идва едва при третото ѝ участие в основната схема на надпревара от най-високо ниво. Преди настоящия пробив най-доброто постижение на Хвалинска беше достигането до втория кръг на „Уимбълдън" през 2022 година.

Хвалинска продължава да мечтае - №114 в света се класира за финала на "Ролан Гарос"
Хвалинска продължава да мечтае - №114 в света се класира за финала на "Ролан Гарос"

Любопитното е, че зад този впечатляващ успех стои и българска връзка. Мениджър на Хвалинска е българинът Стефан Гюров, който ръководи международната тенис агенция „Top Five".

През годините агенцията е работила и продължава да работи с някои от най-големите имена в световния тенис, сред които Елина Свитолина, Онс Жабер, Даниил Медведев, Гаел Монфис, София Кенин, Анастасия Павлюченкова и Дария Касаткина. Сега обаче цялото внимание е насочено към Мая Хвалинска, която се превърна в голямата сензация на „Ролан Гарос" и е само на една победа от най-значимата титла в кариерата си.

Шнайдер: Победата на Хвалинска е напълно заслужена
Шнайдер: Победата на Хвалинска е напълно заслужена

В момента сред клиентите на агенцията е и държавната шампионка на България до 14 г. Карла Бързакова.

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