Шнайдер: Победата на Хвалинска е напълно заслужена

Руската тенисистка Диана Шнайдер обобщи представянето си на “Ролан Гарос” 2026. Тя загуби от 114-тата в света Мая Хвалинска от Полша на полуфиналите на Откритото първенство на Франция с резултат 6:7 (4), 4:6.

Хвалинска продължава да мечтае - №114 в света се класира за финала на "Ролан Гарос"

„Какви невероятни две седмици на “Ролан Гарос” – стигнах до полуфиналите за първи път в кариерата си! Толкова се гордея с целия труд и отдаденост, които аз и моят треньор вложихме в това. Благодаря на всички за подкрепата и топлите съобщения. Също така, поздравления за Мая Хвалинска за невероятното ѝ представяне. Напълно заслужена победа“, написа спортистката в социалните мрежи.

Maja Chwalinska playing GORGEOUS tennis against Shnaider at Roland Garros.



The high balls, the drop shots, volleys…



She plays this sport in such an intelligent way, and that’s exactly why she’s where she is right now.



A joy to watch. 🇵🇱❤️ pic.twitter.com/vLw83Gc8gu — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 4, 2026

24-годишната Хвалинска ще се изправи срещу друга рускиня - Мира Андреева, на финала на “Ролан Гарос”. Преди това полякинята беше печелила само турнири от WTA 125 и ITF.

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