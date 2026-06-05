Шнайдер: Победата на Хвалинска е напълно заслужена

Руската тенисистка Диана Шнайдер обобщи представянето си на “Ролан Гарос” 2026. Тя загуби от 114-тата в света Мая Хвалинска от Полша на полуфиналите на Откритото първенство на Франция с резултат 6:7 (4), 4:6.
Хвалинска продължава да мечтае - №114 в света се класира за финала на "Ролан Гарос"
„Какви невероятни две седмици на “Ролан Гарос” – стигнах до полуфиналите за първи път в кариерата си! Толкова се гордея с целия труд и отдаденост, които аз и моят треньор вложихме в това. Благодаря на всички за подкрепата и топлите съобщения. Също така, поздравления за Мая Хвалинска за невероятното ѝ представяне. Напълно заслужена победа“, написа спортистката в социалните мрежи.
24-годишната Хвалинска ще се изправи срещу друга рускиня - Мира Андреева, на финала на “Ролан Гарос”. Преди това полякинята беше печелила само турнири от WTA 125 и ITF.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google