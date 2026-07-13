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Зверев: И двамата играхме на невероятно ниво в първите два сета

  • 13 юли 2026 | 04:42
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Александър Зверев коментира загубата си от италианеца Яник Синер на финала на Уимбълдън.

Световният номер едно триумфира с 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4 за 3 часа и 48 минути, като германецът поведе, но допусна обрат.

Синер пречупи Зверев и отново е кралят на Уимбълдън
Синер пречупи Зверев и отново е кралят на Уимбълдън

„Не знам дали може да се каже, че контролирах играта, но чувствах, че и двамата играем на много, много сходно ниво и то беше изключително високо. Мисля, че и двамата играхме на невероятно ниво в първите два сета.

Яник Синер: Няма по-добро място за тенис от “Уимбълдън”
Яник Синер: Няма по-добро място за тенис от “Уимбълдън”

Допуснах лоша грешка от форхенд в началото на тайбрека на втория сет. Това промени малко хода на мача. Като цяло мисля, че качеството на играта беше много високо.

Синер благодари в социалните мрежи
Синер благодари в социалните мрежи

Загубата в третия сет не ми помогна. Нивото ми спадна малко в третия, но след това се върнах към играта си в четвъртия. Сервирах, да, малко неловко, така че... така се разви мачът. Но като цяло мисля, че и двамата поддържахме доста високо ниво през целия мач“, каза Зверев.

Ето какво заработи Синер от втория си "Уимбълдън"
Ето какво заработи Синер от втория си "Уимбълдън"
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