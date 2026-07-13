Радулов стартира с победа в квалификациите на "Чаланджър" в Испания

Националът на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Чалънджър 75" в испанския град Пособланкко с награден фонд 97 640 евро.

Българинът победи поставения под номер 1 в схемата на пресявките представител на домакините Серхио Кайехон Ернандо с 6:2, 6:2 за 70 минути на корта.

Радулов доминираше изцяло в двубоя, направи по два пробива във всеки от сетовете и без проблеми стигна до крайния успех.

Така той заработи две точки за световната ранглиста, а в спор за място в основната схема ще играе срещу номер 6 Иля Ивашка (Беларус).

Друг национал Иван Иванов ще започне от основната схема на турнира срещу квалификант.

Преди два дни Радулов стана шампион на двойки на турнир в Рода де Бара (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

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