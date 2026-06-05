Станич вкара на Мексико, но последва болезнен обрат

Голмайсторът на Лудогорец Петър Станич вкара единственият гол за родината си Сърбия при поражението с 1:5 от Мексико в приятелски мач, игран на стадион "Немесио Диес" в мексиканския град Толука. Това бе и последната контрола за "ацтеките" преди да започнат участието си на Мондиал 2026, на който са съдомакини заедно със САЩ и Канада. Мексиканите са в една група с Южна Афирка, Южна Корея и Чехия, като именно те ще открият турнира с двубой срещу страната от Черния континент идната седмица на 11-ти юни (четвъртък) от 22:00 часа българско време на "Ещадио Банорте" в столицата Мексико Сити.



Иначе Станич сумя да открие резултата в 19-ата минута, като даде големи надежди, че сърбите стартират пътя си към връщането на самочувствието след провала в квалификациите за световните финали в Северна Америка



Това обаче бе осуетено, тъй като западните ни съседи сами се саботираха и допуснаха болезнен обрат още до края на първата част.



Първо, в 34-ата минута Йохан Васкес изравни за "ацтеките", а пълният обрат дойде след автогол на Стефан Букинац в добавеното време на първата част.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google