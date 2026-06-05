Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Мексико
  3. Станич вкара на Мексико, но последва болезнен обрат

Станич вкара на Мексико, но последва болезнен обрат

  • 5 юни 2026 | 06:56
  • 2153
  • 0

Голмайсторът на Лудогорец Петър Станич вкара единственият гол за родината си Сърбия при поражението с 1:5 от Мексико в приятелски мач, игран на стадион "Немесио Диес" в мексиканския град Толука. Това бе и последната контрола за "ацтеките" преди да започнат участието си на Мондиал 2026, на който са съдомакини заедно със САЩ и Канада. Мексиканите са в една група с Южна Афирка, Южна Корея и Чехия, като именно те ще открият турнира с двубой срещу страната от Черния континент идната седмица на 11-ти юни (четвъртък) от 22:00 часа българско време на "Ещадио Банорте" в столицата Мексико Сити.

Иначе Станич сумя да открие резултата в 19-ата минута, като даде големи надежди, че сърбите стартират пътя си към връщането на самочувствието след провала в квалификациите за световните финали в Северна Америка

Това обаче бе осуетено, тъй като западните ни съседи сами се саботираха и допуснаха болезнен обрат още до края на първата част.

Първо, в 34-ата минута Йохан Васкес изравни за "ацтеките", а пълният обрат дойде след автогол на Стефан Букинац в добавеното време на първата част.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Рикелме залга на гръмки имена като Касияс и Дел Боске, ако спечели изборите

Рикелме залга на гръмки имена като Касияс и Дел Боске, ако спечели изборите

  • 5 юни 2026 | 04:52
  • 3172
  • 0
Де Ла Фуенте: Искахме да играем за победа

Де Ла Фуенте: Искахме да играем за победа

  • 5 юни 2026 | 03:15
  • 1050
  • 0
Неймар пропуска контролата с Египет

Неймар пропуска контролата с Египет

  • 5 юни 2026 | 02:24
  • 1105
  • 1
Нов удар по феновете! След водата им забраниха и вувузелите

Нов удар по феновете! След водата им забраниха и вувузелите

  • 5 юни 2026 | 02:19
  • 1592
  • 2
Обявиха система за индивидуално проследяване по време на футболистите за Световното

Обявиха система за индивидуално проследяване по време на футболистите за Световното

  • 5 юни 2026 | 02:01
  • 1108
  • 0
В навечерието на откриването ФИФА ще пусне видеоигра за Мондиала

В навечерието на откриването ФИФА ще пусне видеоигра за Мондиала

  • 5 юни 2026 | 01:56
  • 1203
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Саръбоюков се пребори в последен опит за първа победа в Диамантената лига

Саръбоюков се пребори в последен опит за първа победа в Диамантената лига

  • 4 юни 2026 | 23:54
  • 11541
  • 7
Кой ще е новият шампион на България?

Кой ще е новият шампион на България?

  • 5 юни 2026 | 07:12
  • 258
  • 0
Димитров цитира притча и добави: Не подценяваме никого, излизаме за победа

Димитров цитира притча и добави: Не подценяваме никого, излизаме за победа

  • 4 юни 2026 | 19:10
  • 17991
  • 111
Официално: Ираола е новият наставник на Ливърпул

Официално: Ираола е новият наставник на Ливърпул

  • 4 юни 2026 | 21:42
  • 14625
  • 19
Испания подцени Ирак в първата си репетиция преди Мондиала

Испания подцени Ирак в първата си репетиция преди Мондиала

  • 4 юни 2026 | 23:55
  • 19253
  • 39
Франция с огромен гаф седмица преди Мондиала! "Петлите" допуснаха обрат и загубиха от Кот Д'Ивоар

Франция с огромен гаф седмица преди Мондиала! "Петлите" допуснаха обрат и загубиха от Кот Д'Ивоар

  • 5 юни 2026 | 00:13
  • 17734
  • 41