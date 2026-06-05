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  3. Чехия писа "тройка" на Гватемала и показа бойна готовност за Мондиала

Чехия писа "тройка" на Гватемала и показа бойна готовност за Мондиала

  • 5 юни 2026 | 06:26
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Отборът на Чехия победи тима на Гватемала с 3:1 в приятелски мач от подготовката си за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Това бе последна проверка за чехите преди старта на световните футболни финали, които ще бъдат в една група с Южна Корея, Южна Африка и Мексико.

Срещата, която се изигра на "Спортс Илюстрейтед Стейдиъм" в Харисън, щата Айдахо отборът на Чехия стартира по-добре сблъсъка и поведе след 11 минути благодарение на Патрик Шик. Символичните гости обаче успяха да изравнят малко преди почивката след като в 40-ата минута Уилям Фахардо вкара.торото полувреме обаче европейците изцяло доминираха и нанесоха бърз двоен удар, като в 72-рата минута Томаш Хори върна предимството за своите, а в 79-ата Денис Вишински оформи крайния резултат.

По този начин чехите показаха, че са напълно готови за битките срещу коравите съперници на Мондиала и вече броят дните до първия си мач на финалите. Той ще бъде след точно една седмица на 12-ти юни (петък) от 5:00 часа сутринта българско време срещу Южна Корея.

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Снимки: Imago

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