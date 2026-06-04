Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Мира Андреева: Преди всичко съм щастлива от начина, по който играх

Мира Андреева: Преди всичко съм щастлива от начина, по който играх

  • 4 юни 2026 | 20:11
  • 325
  • 0
Мира Андреева: Преди всичко съм щастлива от начина, по който играх

Тийнейджърката Мира Андреева заяви, че е изключително щастлива от достигането до първия си финал от турнир от Големия шлем в събота, след като постигна победа с 6:1, 6:3 над украинката Марта Костюк на Откритото първенство на Франция по тенис.

19-годишната рускиня преживя някои емоционални възходи и падения през последната година, но винаги е изглеждало, че въпросът е по-скоро кога, отколкото дали ще се бори за титла от голям турнир. Андреева се справи с този момент с пълно самообладание, слагайки край на серията от 17 победи на Костюк на клей.

Мира Андреева не пощади Костюк и е на финал в Париж
Мира Андреева не пощади Костюк и е на финал в Париж

„Все още съм много, много нервна. Бях много нервна преди този мач, тя имаше невероятен сезон. Тя е невероятна тенисистка, много труден противник и аз съм просто супер щастлива", каза осмата поставена в схемата рускиня.

"Преди всичко съм щастлива от начина, по който играх, щастлива съм, че си отмъстих за финала в Мадрид и съм щастлива, че съм на първия си финал от Големия шлем. Никога преди не съм чувствала нещо подобно и съм просто много щастлива от този последен мач тук, в Париж“, добави Андреева.

Политическото напрежение, което се разпространява през женския тенис след нахлуването на Русия в Украйна преди четири години, отново бушува. Костюк отказа да се снима с Андреева преди началото на мача и да ѝ подаде ръка след края на двубоя.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Донски се пребори за четвърта поредна победа и 1/4-финал на "Чаланджър"-а в Сентурион

Донски се пребори за четвърта поредна победа и 1/4-финал на "Чаланджър"-а в Сентурион

  • 4 юни 2026 | 16:59
  • 850
  • 0
Динев и Марков отпаднаха на сингъл, но продължават на двойки в Кайзери

Динев и Марков отпаднаха на сингъл, но продължават на двойки в Кайзери

  • 4 юни 2026 | 16:27
  • 340
  • 0
"Ролан Гарос" 2026: Руско-полски финал при дамите

"Ролан Гарос" 2026: Руско-полски финал при дамите

  • 4 юни 2026 | 20:32
  • 12787
  • 9
Сара Ерани и Андреа Вавасори защитиха титлата си на смесени двойки на "Ролан Гарос"

Сара Ерани и Андреа Вавасори защитиха титлата си на смесени двойки на "Ролан Гарос"

  • 4 юни 2026 | 15:43
  • 558
  • 0
Енчева и Стаматова ще играят на четвъртфиналите в Куршумлийска Баня

Енчева и Стаматова ще играят на четвъртфиналите в Куршумлийска Баня

  • 4 юни 2026 | 15:14
  • 410
  • 0
Янаки Милев достигна до втория кръг на турнир в Словения

Янаки Милев достигна до втория кръг на турнир в Словения

  • 4 юни 2026 | 13:32
  • 662
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров цитира притча и добави: Не подценяваме никого, излизаме за победа

Димитров цитира притча и добави: Не подценяваме никого, излизаме за победа

  • 4 юни 2026 | 19:10
  • 6290
  • 24
Директор се оттегли от Левски, обяви причината

Директор се оттегли от Левски, обяви причината

  • 4 юни 2026 | 18:02
  • 15168
  • 55
Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

  • 4 юни 2026 | 17:20
  • 10321
  • 2
Никола Цолов даде 6-то време в тренировката в Монако

Никола Цолов даде 6-то време в тренировката в Монако

  • 4 юни 2026 | 16:56
  • 5553
  • 1
ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

  • 4 юни 2026 | 11:32
  • 31620
  • 61
Официално: Левски с първи летен трансфер

Официално: Левски с първи летен трансфер

  • 4 юни 2026 | 11:42
  • 27744
  • 93