Мира Андреева: Преди всичко съм щастлива от начина, по който играх

Тийнейджърката Мира Андреева заяви, че е изключително щастлива от достигането до първия си финал от турнир от Големия шлем в събота, след като постигна победа с 6:1, 6:3 над украинката Марта Костюк на Откритото първенство на Франция по тенис.

19-годишната рускиня преживя някои емоционални възходи и падения през последната година, но винаги е изглеждало, че въпросът е по-скоро кога, отколкото дали ще се бори за титла от голям турнир. Андреева се справи с този момент с пълно самообладание, слагайки край на серията от 17 победи на Костюк на клей.

Мира Андреева не пощади Костюк и е на финал в Париж

„Все още съм много, много нервна. Бях много нервна преди този мач, тя имаше невероятен сезон. Тя е невероятна тенисистка, много труден противник и аз съм просто супер щастлива", каза осмата поставена в схемата рускиня.



"Преди всичко съм щастлива от начина, по който играх, щастлива съм, че си отмъстих за финала в Мадрид и съм щастлива, че съм на първия си финал от Големия шлем. Никога преди не съм чувствала нещо подобно и съм просто много щастлива от този последен мач тук, в Париж“, добави Андреева.

Политическото напрежение, което се разпространява през женския тенис след нахлуването на Русия в Украйна преди четири години, отново бушува. Костюк отказа да се снима с Андреева преди началото на мача и да ѝ подаде ръка след края на двубоя.

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Снимки: Gettyimages