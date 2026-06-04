Драган Нешич: С Левски подписахме договор за 3 години

Бившият селекционер на женския национален отбор на България и настоящ старши треньор на Левски София Драган Нешич беше гост днес на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

55-годишният Драган Нешич два пъти е водил женския национален отбор на България (2007 - 2009, 2013 година), а през 2025 година изведе девойките на България до 21 години до 4-о място на Световното първенство.

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Женен е за бившата националка Нели Маринова - Нешич. Синът им Матия Нешич е юношески национал на България.

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В дългогодишната си кариера Драган Нешич е водил много клубове в Италия (Бари, Филенце, Казал, Сантерамо, Йези, Конеляно), Турция (Галатасарай, Бурса, Чанаккале), Румъния (Търговище, Рапид, Букурещ), Гърция (Панатинайкос, Паниониос) и Израел (Макаби Хайфа).

“ С Левски подписахме договор за 3 години. Г-н Гаров, г-н Давидов и Владо Николов създадоха една сериозна структура. Сега Владо Николов има други задачи да помага на родината. Наша задача е да дадем и сериозно волейболно качество, защото г-н Желязков, като показа, че той върна успехите в клуба на тази империя. Нашата цел е и женското направление да го направи”, заяви Драган Нешич във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

“Аз като треньор в абсолютно нова обстановка за мен първата цел е да ги изградя като личности. Да мога да им дам качество и опит. И ако са вече на 18 години да разберат, че това е е вече тяхната професия, а не игра. Това е моята основна цел. Другата ни цел е да печелим. Марица ще е изключителен отбор и през следващата година. Не искам да заправям нито ЦСКА, нито ЦПВК, нито Драгоман, нито Славия, нито Перник. Всички колеги работят добре. Новата формула на женската лига е изключително добра. Важно е с Левски първо да сме между първите 6 отбора”, добави Драган Нешич.

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Снимки: Борислав Цветанов