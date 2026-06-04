Драган Нешич: Отказах на Екзаджъбашъ и след 2 седмици Йези вече нямаше отбор

Бившият селекционер на женския национален отбор на България и настоящ старши треньор на Левски София Драган Нешич беше гост днес на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

55-годишният Драган Нешич два пъти е водил женския национален отбор на България (2007 - 2009, 2013 година), а през 2025 година изведе девойките на България до 21 години до 4-о място на Световното първенство.

Женен е за бившата националка Нели Маринова - Нешич. Синът им Матия Нешич е юношески национал на България.

Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

В дългогодишната си кариера Драган Нешич е водил много клубове в Италия (Бари, Филенце, Казал, Сантерамо, Йези, Конеляно), Турция (Галатасарай, Бурса, Чанаккале), Румъния (Търговище, Рапид, Букурещ), Гърция (Панатинайкос, Паниониос) и Израел (Макаби Хайфа).

“В италианския Йези работех много добре. Всичко беше прекрасно. Тренирах най-добрата волейболистка в света - Любов Соколова. Успях да си издействам договор за 4 години. Направихме само 2 от тях и започна тази криза през 2010 година. Имахме отлични резултати. Цял живот съм искал да работя и да живея в Италия. Започнаха плейофите. Дойдоха шефовете на турския гранд Екзаджъбашъ (Истанбул) с договор и аз отказах ... След 15 дни след това, аз съм треньор на националния отбор на България, Нели ми се обади и ми каза, че Йези вече няма отбор….”, заяви Драган Нешич във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

“След една година Масимо Барболини ми помогна да поема Галатасарай (Истанбул)”, добави Нешич.

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Снимки: Борислав Цветанов