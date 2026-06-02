България срази Чехия на старта на европейското за железничари

България победи Чехия с 4:1 в курортен комплекс Албена. Днес там започна 23-ото европейското железничарско първенство по футбол в рамките на Международната спортна организация на железничарите в Европа — US|C. Организатор на шампионата е Български железничарски спортен съвет. Българският тим воден от треньорския тандем Иван Редовски (президент и треньор на Балкан Ботевград) – Георги Иванов-Геша (треньор на Септември Тервел) водеше на полувремето след като чехите си вкараха автогол в 40-ата минута. Скоро след почивката Владислав Мирчев (футболист на Септември Тервел) удвои аванса. Капитанът на Балкан (Ботевград) Павел Петков направи преднината на българския тим категорична в 61-ата минута. Малко след това Скухрави (роднина на бившия чешки национал Томаш Скухрави, участник в Мондиал 1990 г.) реализира почетното попадение за гостите. Кристиан Белмустаков (юноша на Левски София и настоящ играч на Балкан Ботевград) фиксира окончателното 4:1, десетина минути преди края. Изразителната победа даде преднина на България в класирането, защото съперниците й в групата Франция и Австрия завършиха 2:2. (В другата група са отборите на Словакия, Германия, Полша и Индия, който е поканен да участва с уайлд кард с цел популяризация на футбола.) Утре в 16:30 часа започват вторите мачове в груповата фаза. Българският отбор излиза срещу Австрия, а в четвъртък срещу Франция.

България, водена от треньора Иван Редовски стана европейски шампион през 2023 година. Редовски печели титлата и през 2003 г., когато участва като активен състезател. Той е бил и играещ треньор на българските „железничари“ на европейските финали в Сочи (Русия) през 2015 г. и Тулон (Франция) през 2019 г. Отборът на България е със сериозни традиции в железничарското първенство като заема второ място по титли след Русия.

Участието на престижния форум се организира от Български железничарски спортен съвет под ръководството на инж. Огнян Ръждавички, който е член на УС на USIC. През годините за националния отбор по футбол за железничари личат имената на Никола Котков, който е двукратен носител на купата на УСИК през 1961 г. и 1963 г., Начко Михайлов, Цветан Генков, Калоян Караджинов, Саша Антунович, Мартин Кушев и Иван Редовски.

Снимка: fcbalkan1929.com

