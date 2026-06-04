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  3. Янаки Милев постигна втора победа за деня и е на 1/4-финал в Любляна

Янаки Милев постигна втора победа за деня и е на 1/4-финал в Любляна

  • 4 юни 2026 | 18:36
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Янаки Милев постигна втора победа за деня и е на 1/4-финал в Любляна

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир на клей в Любляна (Словения) с награден фонд 15 000 долара.

22-годишният Милев, който е поставен под номер 5 в схемата, победи във втория си мач за деня Никлас Шел (Германия) с 6:3, 7:5 за час и 47 минути.

Янаки Милев достигна до втория кръг на турнир в Словения
Янаки Милев достигна до втория кръг на турнир в Словения

Българинът взе без проблеми първия сет, а в края на втората част направи серия от три поредни гейма от 4:5 до 7:5 и затвори мача.

По-рано днес българинът надигра представителя на домакините Матич Димич с 6:1, 3:6, 6:2 за час и 49 минути.

В спор за място на полуфиналите Янаки Милев ще се изправи срещу Вид Мохар (Словения).

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