Четирикратният шампион Тейлър Фриц се оттегли от турнира в Ийстборн

Четирикратният шампион Тейлър Фриц (САЩ) се оттегли в последния момент от турнира по тенис на трева в Ийстборн (Великобритания) с награден фонд 773 465 евро. Фриц, носител на трофея през 2019, 2022, 2024 и 2025 година, беше поставен под номер 1 и се стремеше към трета поредна титла.

"За съжаление съм принуден да се откажа от участие в Ийстборн. Чаках до последния възможен момент на загрявката, за да преценя, защото много исках да играя. Не беше лесно да взема това решение, защото то включва турнир, който означава много за мен. В същото време знам, че това е най-правилното за мен, макар че не го прави по-малко разочароващо", написа 28-годишният американец в социалната мрежа "Х".

Той беше заменен в основната схема от представителя на домакините Феликс Гил, "щастлив губещ" от квалификациите, който ще играе във втория кръг срещу сънародника си и също квалификант Ян Чоински.

Фриц, който в момента е седми в световната ранглиста, прави силен сезон на трева, като в неделя стигна до мача за титлата на турнира в Хале, а седмица по-рано загуби на финала в Щутгарт.

Американецът иска да бъде максимално свеж и готов за започващото на 29 юни Открито първенство на Великобритания по тенис, след като през миналия сезон игра полуфинал на "Уимбълдън".

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