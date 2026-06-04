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  3. Янаки Милев достигна до втория кръг на турнир в Словения

Янаки Милев достигна до втория кръг на турнир в Словения

  • 4 юни 2026 | 13:32
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Янаки Милев достигна до втория кръг на турнир в Словения

Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев се класира за втория кръг на сингъл на турнир по тенис на клей в Любляна (Словения) с награден фонд 15 хиляди долара.

22-годишният състезател, който е поставен под номер 5 в схемата, надигра представителя на домакините Матич Димич с 6:1, 3:6, 6:2 за час и 49 минути.

Българинът започна силно, но претърпя спад във формата си във втората част, а опонентът му изравни общия резултат. Милев се съвзе бързо и в решаващия сет поведе с 4:1 гейма, след което успя да затвори срещата без да позволи сериозна интрига в него.

Така в следващия кръг Янаки Милев ще се изправи срещу Никлас Шел (Германия).

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