Валери Домовчийски за сезона на СФК Раковски

През миналото лято СФК Раковски от едноименния град се изкачи в Югоизточната Трета лига, но завърши последвалият сезон сред изпадащите.

Играещият старши треньор Валери Домовчийски коментира пред Sportal.bg .

„Започнахме в надпревара с времето. Вършихме всичко в движение. Изпуснахме доста точки през първата половина на първенството. На полусезона привлякохме нови играчи и сглобихме отбор от местни футболисти. През пролетта вдигнахме нивото, представихме се по-добре. Дадохме всичко от себе си. Малко не ни достигна. Не успяхме да наваксаме изпуснатото от есента“.

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