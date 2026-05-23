ФК Ямбол бие в Раковски

Едноименният тим на Ямбол надигра СФК Раковски на стадиона му с 5:2. Срещата е от 37-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Георги Динков откри за гостите в средата на първото полувреме. Виктор Янев удвои в 35-ата минута. Петър Атанасов върна интригата с попадение от дузпа в 67-ата минута. Само след 120 секунди обаче Цветелин Радев вкара трети гол за Ямбол. Янев се разписа и в 77-ата минута. Десетина по-късно Териан Серкенджиев направи 1:5. Стефан Рабаджийски вкара втория гол за домакините в последните секунди.