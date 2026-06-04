Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Драган Нешич в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Повече от половината пилоти във Формула 1 живеят в Монако

Повече от половината пилоти във Формула 1 живеят в Монако

  • 4 юни 2026 | 15:43
  • 203
  • 0

Този уикенд във Формула 1 предстои надпреварата за Гран При на Монако, която се явява домашно състезание за повече от половината пилоти на стартовата решетка, които живеят в Княжеството.

Освен единственият истински представител на домакините Шарл Лекерл, в Монако живеят още 12 от пилотите. Така общо 13 от 22 състезатели във Формула 1 ще имат един вид домашно състезание в неделя.

В Княжеството, освен Леклер, живеят още Люис Хамилтън, Ландо Норис, Оскар Пиастри, Макс Верстапен, Джордж Ръсел, Лиам Лоусън, Нико Хюлкенберг, Габриел Бортолето, Оливър Беарман, Алекс Албон, Карлос Сайнц и Валтери Ботас. Не е тайна, че всички те са направили този избор, за да се възползват от факта, че жителите на Монако не трябва да плащат данъци върху своите приходи.

Единственото изключение от това правило е за френските граждани, които продължават да плащат данъци във Франция, дори и да живеят в Монако. Именно поради тази причина френски спортисти рядко се местят в Княжеството, защото за тях едно такова решение не носи финансова изгода, а точно обратното.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Александър Цветков и Калин Бенчев разказват за Performance Driver Forum

Александър Цветков и Калин Бенчев разказват за Performance Driver Forum

  • 4 юни 2026 | 08:59
  • 2266
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

  • 4 юни 2026 | 07:57
  • 16932
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

  • 4 юни 2026 | 07:56
  • 3908
  • 0
Леклер: Монако е любимото ми трасе, искам да се боря за титлата с Ферари

Леклер: Монако е любимото ми трасе, искам да се боря за титлата с Ферари

  • 3 юни 2026 | 21:49
  • 1876
  • 0
Потвърдиха квалификационната група на Никола Цолов в Монако

Потвърдиха квалификационната група на Никола Цолов в Монако

  • 3 юни 2026 | 21:11
  • 10365
  • 1
Ако няма изненади, ще има един бокс в Монте Карло

Ако няма изненади, ще има един бокс в Монте Карло

  • 3 юни 2026 | 17:31
  • 938
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драган Нешич е гост в Block Out

Драган Нешич е гост в Block Out

  • 4 юни 2026 | 14:59
  • 1246
  • 0
ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

  • 4 юни 2026 | 11:32
  • 22380
  • 45
Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига

Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига

  • 4 юни 2026 | 13:24
  • 7981
  • 23
Официално: Левски с първи летен трансфер

Официално: Левски с първи летен трансфер

  • 4 юни 2026 | 11:42
  • 18846
  • 50
Ираола пристигна в Ливърпул

Ираола пристигна в Ливърпул

  • 4 юни 2026 | 14:50
  • 3106
  • 2
Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

  • 4 юни 2026 | 09:29
  • 11675
  • 17