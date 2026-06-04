Повече от половината пилоти във Формула 1 живеят в Монако

Този уикенд във Формула 1 предстои надпреварата за Гран При на Монако, която се явява домашно състезание за повече от половината пилоти на стартовата решетка, които живеят в Княжеството.

Освен единственият истински представител на домакините Шарл Лекерл, в Монако живеят още 12 от пилотите. Така общо 13 от 22 състезатели във Формула 1 ще имат един вид домашно състезание в неделя.

В Княжеството, освен Леклер, живеят още Люис Хамилтън, Ландо Норис, Оскар Пиастри, Макс Верстапен, Джордж Ръсел, Лиам Лоусън, Нико Хюлкенберг, Габриел Бортолето, Оливър Беарман, Алекс Албон, Карлос Сайнц и Валтери Ботас. Не е тайна, че всички те са направили този избор, за да се възползват от факта, че жителите на Монако не трябва да плащат данъци върху своите приходи.

Единственото изключение от това правило е за френските граждани, които продължават да плащат данъци във Франция, дори и да живеят в Монако. Именно поради тази причина френски спортисти рядко се местят в Княжеството, защото за тях едно такова решение не носи финансова изгода, а точно обратното.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages