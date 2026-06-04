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В Астън Мартин работят по отстраняване на дискомфорта на Фернандо Алонсо

  • 4 юни 2026 | 15:16
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Фернандо Алонсо прекрати участието си в надпреварата за Гран При на Канада преди две седмици след само 23 обиколки заради огромния дискомфорт, който изпитва в болида на Астън Мартин.

По-късно двукратният шампион разкри, че неговият дискомфорт се дължи на позицията му в кокпита, която не е оптимална. Не е ясно дали това се дължи на катастрофата му в квалификацията за спринта в Монреал, или на друга причина, но от Астън Мартин не оставят необърнат камък в търсенето на решение за проблемите на испанеца.

„Ние работихме с него от вторник сутринта, така че вложихме много усилия във вторник с всякакви вариации. Сега предстои истинският тест – карането, защото ние виждаме, че проблемът не винаги е един и същ. Но смятам, че ние направихме една малка стъпка в правилната посока“, заяви Майк Крак от отбора на Астън Мартин.

„Но няма как да променим само едно нещо, защото с него трябва да се коригират и други като педалите и подобни, за да отговаря всичко на правилата. Така че не е само едно единствено нещо, а много промени, които усложняват нещата“, добави още бившият ръководител на тима, който в момента е негов директор на пистата.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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