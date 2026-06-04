Николета Бойчева: Оставам във Фарул, чувствам се отлично в Румъния

Една от двете носителки на приза за Футболист №1 на България за 2025 година при жените Николета Бойчева потвърди, че ще продължи кариерата си във Фарул Костанца и през следващия сезон. Националката получи своето отличие в студиото на Sportal.bg, след като не успя да присъства на официалната церемония по награждаването. Бойчева не скри удовлетворението си от престоя си в румънския клуб, с който през изминалата кампания достигна до шампионската титла. Защитничката сподели, че се чувства отлично във Фарул и вече е напълно адаптирана към живота в северната ни съседка. Тя дори разкри, че е научила румънски език, което допълнително е улеснило интеграцията ѝ в отбора и ежедневието извън терена. Бойчева потвърди още, че ще остане в шампиона на Румъния и през следващия сезон, като амбициите ѝ са да продължи развитието си и да затвърди добрите впечатления с екипа на Фарул Костанца, с който обор само след няколко дни ще спори за Купата на Румъния при жените.

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Николета Бойчева отново е шампион на Румъния

Преди да се завърне към клубните си ангажименти обаче, пред националката предстои важен двубой с екипа на България. Женският национален отбор приема Гибралтар в среща, която ще се играе в петък (5 юни) от 18:00 часа на стадион „Александър Шаламанов“ в София.

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