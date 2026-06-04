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  3. Евдокия Попадинова разкри: Бях на крачка от Селтик, но трансферът пропадна

Евдокия Попадинова разкри: Бях на крачка от Селтик, но трансферът пропадна

  • 4 юни 2026 | 14:20
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Една от най-добрите български футболистки Евдокия Попадинова разкри любопитни подробности около кариерата си, след като получи отличието за Футболист №1 на България за 2025 година при жените в студиото на Sportal.bg. Националката, която подели приза с Николета Бойчева, призна, че е била съвсем близо до трансфер в шотландския гранд Селтик. Сделката обаче е пропаднала в последния момент, след като по време на медицинските прегледи е бил установен проблем с коляното ѝ. Тя коментира и последния си клубен престой в гръцкия АЕК, като потвърди, че няма да продължи кариерата си в отбора. Нападателката обясни, че между предварителните договорки и реалната ситуация в клуба е имало сериозни разминавания.

Евдокия Попадинова осъществи най-големия трансфер в женския футбол в Гърция
Евдокия Попадинова осъществи най-големия трансфер в женския футбол в Гърция

Попадинова не скри разочарованието си от организацията в клуба, като даде конкретни примери за проблеми в ежедневната работа и условията, при които е трябвало да функционира отборът. Именно това е една от основните причини да потърси ново предизвикателство в кариерата си. Въпреки клубните въпросителни, фокусът на Попадинова в момента е изцяло върху националния отбор. България приема Гибралтар в петък (5 юни) от 18:00 часа на стадион „Александър Шаламанов“ в София, а една от големите надежди на тима ще бъде именно опитната нападателка.

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