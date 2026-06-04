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Шампион по волейбол на два континента

  • 4 юни 2026 | 14:11
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Волейболната надежда Кристиян Титрийски се завърна в България с мечта за националния отбор

Той е шампион по волейбол на два континента. След титлата в колежанското първенство на Хавай и две години, прекарани в Америка, Кристиян Титрийски се завърна в България, за да стане шампион с „Левски“ и да сбъдне мечтата си - да стане част от националния ни отбор.

„Главният ми стимул е волейболът. След две години в Америка мисля, че нивото там не може да ми предложи нещо повече за развитие и най-добрият вариант, който мога да избера, е „Левски””, казва волейболната ни надежда.

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Кристиан Титрийски се завръща в състава на шампиона Левски
Кристиан Титрийски се завръща в състава на шампиона Левски

„Няма по-хубаво нещо от това да видиш една пълна зала с публика, в която всички викат и е шумно. Това дава един друг стимул за играта”, посочва той.

За Кристиян Титрийски пътят и целта е повиквателна в националния отбор на България, но дотогава той ще ги подкрепя като фен и приятел. „Аз също се опитвам да стана достатъчно добър, за да ме повикат. Сигурен съм, че те ще покажат много добри резултати и ще се борят за медали”, смята шампионът по волейбол.

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