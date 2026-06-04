Целта на Ауди е да навакса пасива си до 2028 година

От началото на сезона във Формула 1 от Ауди вече неколкократно заявиха, че техният най-голям дефицит спрямо лидерите в световния шампионат идва от задвижващата система, която все още не е на нужното ниво.

Every team needs a home. Meet our new hospitality unit: a space where ideas are born, partnerships grow and race weekends come to life. 🏁#ARF1 #Monaco pic.twitter.com/6XLaYdvPxw — Audi Revolut F1 Team (@audif1_) June 4, 2026

Сега ръководителят на проекта на германците Матиа Биното разкри, че целта пред тима е този пасив да бъде заличен до 2028 година. Бившият шеф на Ферари също така добави, че според него в момента Ауди разполага с четвъртото най-добро шаси във Формула 1.

GABICO has just arrived at the Monaco GP. ✨ Wearing history today in a legend’s signature color. 💛 Stay tuned.#ARF1 #Monaco pic.twitter.com/795ersjjCl — Audi Revolut F1 Team (@audif1_) June 4, 2026

„Доволен съм от шасито. Дори дискутираме това с пилотите, не правим само анализ на GPS телеметрията. Първо, ние имаме добра корелация между въздушния тунел и симулатора. От гледна точка инженерите, това беше най-важното нещо. Отново, в нашите процеси и методологии, ние сме направили стъпка напред.



„Смятам, че нашата кола е много бърза в завоите. Ние вярваме, че може би сме четвъртият най-добър отбор от гледна точка шасито, което е невероятно, като се има предвид, че това е бившият Заубер.



„По нашия път към 2030 година, аз смятам, че следващата истинска стъпка ще бъде през 2028, защото, за да започнем да печелим победи, подиуми и добри резултати, е нужна и добра кола. Не говорим само за инфраструктурата или големината на отбора. Нужна е и кола. Ако измерим нашата разлика спрямо конкурентите ни днес, най-голямото ни изоставане идва от задвижващата система, където ние вярваме, че трябва да направим значителна стъпка, за да съкратим разликата.



„А, когато говорим за задвижващата система, периодът винаги е по-дълъг. Процесът на развитие отнема значително повече време, отколкото аеродинамиката. Затова казвам, че следващата значителна стъпка не може да направена в краткосрочен план, защото ние трябва да променим целия хардуеър на двигателя. Така че ние вярваме, че нашият двигател не може да стане добър колкото на другите или по-добър през 2027, затова целта ни е 2028“, обясни Биното.

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Снимки: Gettyimages