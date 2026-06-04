Васил Стефанов: Колеблив сезон

Гигант (Съединение) приключи на 12 място сезона на Югоизточната Трета лига. Треньорът Васил Стефанов направи равносметката пред Sportal.bg.

„Колеблив сезон за Гигант, спрямо предишните. Поех отбора през зимата, когато беше на 13-о място. Направихме добра селекция. В контролите се представихме силно и записахме хубави резултати. Целта беше за върнем Гигант горе, там където му е мястото в класирането. В последната приятелска среща обаче Агоп Кочиян счупи костица на крака и излезе от строя, като се завърна на терена едва да последните два мача. Здравословни и други проблеми извадиха от състава до края на сезона Венцислав Гюзелев, Никола Гавов, Теодор Димитров и Георги Мавродиев. Това е половин единадесеторка от основни футболисти. Останаха само здравите. За някои мачове се явихме само с 11 играчи, плюс резервен вратар. В отсъствието на петимата, нямаше конкуренция в състава за тези 12-13 футболисти, с които изиграхме почти целия пролетен полусезон. Анализирахме ситуацията в която изпаднахме. Ще направим възможното да не допуснем да се повтори. Ще освободим футболисти. Ще привлечем нови, които да вдигнат нивото и да създадат конкуренция на определени постове в състава“.

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