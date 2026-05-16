Септември (Симитли) срази ОФК Костинброд

Септември (Симитли) победи у дома едноименния тим на Костинброд с 4:1. Срещата е от 32-ия кръг на Югозападната Трета лига. Началото не предвещаваше подобен финал. Божидар Йотов вкара от фаул за гостите. Домакините реагираха веднага с няколко опасни атаки и пропуск. Малко след това Добри Панчаревски центрира и Йордан Костов вкара с глава – 1:1. В 35 тата минута Илиан Петров отбеляза зрелищно попадение за пълен обрат. Панчаревски пък се разписа в началото на втората част. Секунди преди края точен беше и младият Антонио Бачев.