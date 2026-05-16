Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (Симитли)
  3. Септември (Симитли) срази ОФК Костинброд

Септември (Симитли) срази ОФК Костинброд

  • 16 май 2026 | 22:04
  • 254
  • 1
Септември (Симитли) срази ОФК Костинброд

Септември (Симитли) победи у дома едноименния тим на Костинброд с 4:1. Срещата е от 32-ия кръг на Югозападната Трета лига. Началото не предвещаваше подобен финал. Божидар Йотов вкара от фаул за гостите. Домакините реагираха веднага с няколко опасни атаки и пропуск. Малко след това Добри Панчаревски центрира и Йордан Костов вкара с глава – 1:1. В 35 тата минута Илиан Петров отбеляза зрелищно попадение за пълен обрат. Панчаревски пък се разписа в началото на втората част. Секунди преди края точен беше и младият Антонио Бачев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Черноморец (Балчик) с очаквана победа

Черноморец (Балчик) с очаквана победа

  • 16 май 2026 | 19:12
  • 867
  • 0
Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа

Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа

  • 16 май 2026 | 20:50
  • 24055
  • 40
Арда разби Локо (Пд) след шоу на Антонио Вутов, борбата за баража ще е до самия край

Арда разби Локо (Пд) след шоу на Антонио Вутов, борбата за баража ще е до самия край

  • 16 май 2026 | 20:49
  • 21817
  • 25
Категоричен успех за Черноломец

Категоричен успех за Черноломец

  • 16 май 2026 | 19:04
  • 1236
  • 0
Димитров: Ние всеки мач излизаме за победа

Димитров: Ние всеки мач излизаме за победа

  • 16 май 2026 | 19:00
  • 915
  • 3
Капитанът захапа Ицо Янев: Левски трябва да се уважава, а на моменти чух липса на уважение

Капитанът захапа Ицо Янев: Левски трябва да се уважава, а на моменти чух липса на уважение

  • 16 май 2026 | 18:56
  • 34295
  • 86
Виж всички

Водещи Новини

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

  • 16 май 2026 | 17:55
  • 149941
  • 814
Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа

Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа

  • 16 май 2026 | 20:50
  • 24055
  • 40
Късна драма в Бистрица! ЦСКА 1948 тресна Лудогорец и докосва среброто и Европа

Късна драма в Бистрица! ЦСКА 1948 тресна Лудогорец и докосва среброто и Европа

  • 16 май 2026 | 18:00
  • 65629
  • 73
Арда разби Локо (Пд) след шоу на Антонио Вутов, борбата за баража ще е до самия край

Арда разби Локо (Пд) след шоу на Антонио Вутов, борбата за баража ще е до самия край

  • 16 май 2026 | 20:49
  • 21817
  • 25
Капитанът захапа Ицо Янев: Левски трябва да се уважава, а на моменти чух липса на уважение

Капитанът захапа Ицо Янев: Левски трябва да се уважава, а на моменти чух липса на уважение

  • 16 май 2026 | 18:56
  • 34295
  • 86
Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

  • 16 май 2026 | 18:55
  • 29311
  • 46