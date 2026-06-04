Александра Миланова: Играхме срещу един от най-добрите отбори в света и ще вземем позитиви от това

Националката Александра Миланова призна след загубата от олимпийския и световен шампион Италия с 0:3 на старта на тазгодишната Лига на нациите, че въпреки поражението са играли срещу един от най-добрите отбори в света и ще вземат позитиви от това.

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"Да, бяхме много близо до това да вземем първи гейм. Но този мач е великолепен опит, защото ние сме много млад състав. Играхме срещу един от най-добрите отбори в света и ще вземем позитиви от това. Трябваше да усетим залата, трябваше да усетим атмосферата и всичко друго", заяви Миланова пред камерата на VBTV.

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