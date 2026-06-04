Марчело Абонданца: Да играем срещу най-добрите е прекрасен начин да изградим манталитет и да повишим нивото си

Селекционерът на женският национален отбор на България Марчело Абонданца заяви след загубата от олимпийския и световен шампион Италия с 0:3 на старта на тазгодишната Лига на нациите, че да играят срещу най-добрите е прекрасен начин да изградят манталитет и да повишат нивото си.

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"Честно казано в първия гейм бяхме много близо, но малко по-зле във втория. Трябва да бъдем по-опитни, за да контролираме тези ситуации, особено на транзиция. Трябва да умеем да затваряме важните точки и да бъдем малко по-агресивни", сподели Абонданца пред камерата на VBTV.

"Нашата цел, разбира се, е да запазим мястото си в Лигата на нациите през този сезон. Ще бъде много трудно, защото играем срещу най-добрите, но това е прекрасен начин да изградим манталитет, за да повишим нивото си и да вървим стъпка по стъпка по нашия път", призна още италианският специалист.

Снимки: volleyballworld.com

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