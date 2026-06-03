Утре започва третото издание на Свети Влас Beach Pro Tour

Третото поредно издание на турнира Свети Влас Beach Pro Tour започва утре, а яхтеното пристанище "Марина Диневи" отново ще се превърне в арена на плажен волейбол от най-висока класа. Надпреварата е част от престижната международна верига Beach Pro Tour и ще се проведе на кортовете на Venid Beach, разположени непосредствено до яхтеното пристанище.

Свети Влас Beach Pro Tour отново събира световния плажен волейбол на българския бряг

Турнирът е първият за годината в България от календара на Beach Pro Tour и се организира за трета поредна година от Dinevi Group в лицето на Даниела Динева, Ива Парталева и Лазар Кирилов под егидата на Volleyball World, Европейската конфедерация по волейбол (CEV) и Българската федерация по волейбол.

Турнир по плажен волейбол в Свети Влас събира 85 двойки от 28 държави

В началото на юни Свети Влас посреща 170 състезатели от цял свят, които ще си оспорват отличията в един от най-атрактивните турнири от международния календар. Срещите ще се провеждат всеки ден в часовете между 08:30 и 18:00 часа, а входът за зрители е свободен.

Утре сутрин стартират квалификациите, в които България ще бъде представена от две двойки. При мъжете участие ще вземат Борис Георгиев и Александър Цанев, а при жените – Свилена Стоянова и Елица Христова, които ще се борят за място в основната схема на турнира.

Същинската надпревара в основната схема започва на 5 юни, когато в битката ще се включат и водещите български тандеми.

При мъжете България ще има сериозно присъствие с общо осем двойки. Директно в основната схема място намериха Димитър Калчев/Димитър Механджийски, Георги Антов/Константин Митев, Константин Стойков/Атанас Георгиев и Георги Братоев/Валентин Братоев. Сред тях най-високо в световната ранглиста са Калчев и Механджийски с актив от 540 точки.

При жените България ще бъде представена от пет двойки. В основната схема ще играят Вили Ценова/Рая Ценова, които са и най-високо ранкираната българска двойка с 368 точки, както и Ивет Гавраилова/Антония Николова, Ева Петрова/Стефани Кьосева и Дарина Киндова/Елеонора Дичева. От квалификациите участие започват Свилена Стоянова и Елица Христова.

Очакват се пет дни, изпълнени с атрактивни разигравания, оспорвани двубои и силна международна конкуренция, които отново ще превърнат Свети Влас в една от световните сцени на плажния волейбол.

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