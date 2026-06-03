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Утре започва третото издание на Свети Влас Beach Pro Tour

  • 3 юни 2026 | 19:23
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Утре започва третото издание на Свети Влас Beach Pro Tour

Третото поредно издание на турнира Свети Влас Beach Pro Tour започва утре, а яхтеното пристанище "Марина Диневи" отново ще се превърне в арена на плажен волейбол от най-висока класа. Надпреварата е част от престижната международна верига Beach Pro Tour и ще се проведе на кортовете на Venid Beach, разположени непосредствено до яхтеното пристанище.

Свети Влас Beach Pro Tour отново събира световния плажен волейбол на българския бряг
Свети Влас Beach Pro Tour отново събира световния плажен волейбол на българския бряг

Турнирът е първият за годината в България от календара на Beach Pro Tour и се организира за трета поредна година от Dinevi Group в лицето на Даниела Динева, Ива Парталева и Лазар Кирилов под егидата на Volleyball World, Европейската конфедерация по волейбол (CEV) и Българската федерация по волейбол.

Турнир по плажен волейбол в Свети Влас събира 85 двойки от 28 държави
Турнир по плажен волейбол в Свети Влас събира 85 двойки от 28 държави

В началото на юни Свети Влас посреща 170 състезатели от цял свят, които ще си оспорват отличията в един от най-атрактивните турнири от международния календар. Срещите ще се провеждат всеки ден в часовете между 08:30 и 18:00 часа, а входът за зрители е свободен.

Утре сутрин стартират квалификациите, в които България ще бъде представена от две двойки. При мъжете участие ще вземат Борис Георгиев и Александър Цанев, а при жените – Свилена Стоянова и Елица Христова, които ще се борят за място в основната схема на турнира.

Същинската надпревара в основната схема започва на 5 юни, когато в битката ще се включат и водещите български тандеми.

При мъжете България ще има сериозно присъствие с общо осем двойки. Директно в основната схема място намериха Димитър Калчев/Димитър Механджийски, Георги Антов/Константин Митев, Константин Стойков/Атанас Георгиев и Георги Братоев/Валентин Братоев. Сред тях най-високо в световната ранглиста са Калчев и Механджийски с актив от 540 точки.

При жените България ще бъде представена от пет двойки. В основната схема ще играят Вили Ценова/Рая Ценова, които са и най-високо ранкираната българска двойка с 368 точки, както и Ивет Гавраилова/Антония Николова, Ева Петрова/Стефани Кьосева и Дарина Киндова/Елеонора Дичева. От квалификациите участие започват Свилена Стоянова и Елица Христова.

Очакват се пет дни, изпълнени с атрактивни разигравания, оспорвани двубои и силна международна конкуренция, които отново ще превърнат Свети Влас в една от световните сцени на плажния волейбол.

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