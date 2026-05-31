Свети Влас Beach Pro Tour отново събира световния плажен волейбол на българския бряг

Третото поредно издание на Свети Влас Beach Pro Tour наближава, а яхтено пристанище Марина Диневи отново ще се превърне в сцена на световен плажен волейбол. Турнирът, който ще се проведе от 3 до 7 юни, е първият в България от престижната международна верига Beach Pro Tour и се организира за трета поредна година от Диневи Груп в лицето на Даниела Динева, Ива Парталева и Лазар Кирилов под егидата на Volleyball World, Европейската конфедерация по волейбол (CEV) и Българска федерация по волейбол (БФВ), с домакинството на Dinevi Group за трета поредна година.

С всяко следващо издание събитието затвърждава своето място в международния календар и привлича все по-сериозен интерес. В началото на юни кортовете на Venid Beach, разположени до яхтеното пристанище „Марина Диневи“, ще посрещнат близо 170 състезатели от цял свят.

Предишните две издания показаха, че България може да бъде отличен домакин на турнир от подобен ранг. Доказателство за това е и нарастващият брой участници – тази година за надпреварата са заявени 84 двойки от 28 държави и три континента – Европа, Северна Америка и Южна Америка.

Калчев и Механджийски се изкачиха до №94 в света

България ще бъде представена от сериозно присъствие при мъжете с общо осем двойки. Директно в основната схема място намериха Димитър Калчев/Димитър Механджийски, Георги Антов/Константин Митев, Константин Стойков/Атанас Георгиев и Георги Братоев/Валентин Братоев. Именно Калчев и Механджийски са българският тандем с най-голям актив от точки в световната ранглиста – 540.

Борис Георгиев/Александър Цанев ще започнат участието си от квалификациите.

При жените България ще има пет представителни двойки. В основната схема ще играят Вили Ценова/Рая Ценова, които са и с най-висок ранкинг сред българските участнички – 368 точки, както и Ивет Гавраилова/Антония Николова, Ева Петрова/Стефани Кьосева и Дарина Киндова/Елеонора Дичева. От квалификациите стартират Свилена Стоянова/Елица Христова.

След последните турнири от международния календар като най-високо поставена двойка при мъжете в Свети Влас пристигат унгарците Бенс Тари/Лукас Нимайер с актив от 825 точки.

При жените водачи в схемата са украинките Тетяна Назаренко/София Курникова с впечатляващите 1595 точки.

И през тази година организаторите от Dinevi Group ще предложат отлични условия както за състезателите, така и за зрителите. На фона на морската панорама, фин пясък и летните емоции Venid Beach отново ще съчетае спорт от високо ниво с атмосферата на българското Черноморие. Освен зрелищните двубои, феновете ще могат да се насладят на музика, DJ програма, зони за отдих и истинско плажно настроение край морето. Полуфиналите и финалите ще бъдат предавани директно по БНТ 3.

Турнирната верига Volleyball World Beach Pro Tour (BPT) е най-престижната световна надпревара по плажен волейбол, в която най-добрите състезатели от цял свят се борят за челните места, ценни точки за световната ранглиста на FIVB и място сред елита на този динамичен и атрактивен спорт.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google