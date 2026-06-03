Амаду Онана: Готов съм да играя на всяка позиция

Белгийският полузащитник Амаду Онана е готов да играе в защита, ако е необходимо на Световното първенство, след успешен експеримент с промяна на тактическата формация при победата във вторник като гост срещу Хърватия. Онана, който обикновено играе в халфовата линия за белгийците, беше преквалифициран като централен защитник за началото на приятелския мач в Риека, който Белгия спечели с 2:0.

Това беше изненадваща промяна от традиционната им формация 4-3-3, но такава, която беше планирана, за да се види дали може да бъде опция на турнира в Канада, Мексико и Съединените щати. "Чувствах се добре на тази позиция", каза Онана след двубоя.

"Партньорството с Артур Теате и Нейтън Нгой мина доста добре. Те също изпълниха ролите си много ефективно. За първа генерална репетиция това със сигурност не беше никак лошо. Играл съм в защита няколко пъти преди. Отборът е на първо място. Аз съм полузащитник, това е любимата ми позиция, но ако имат нужда от мен в защита, ще го направя. Дори ако треньорът има нужда от мен напред като нападател, ще играя там“, допълни той.

Amadou Onana au sujet de son replacement en défense centrale:



« Le sélectionneur sait que je peux être utile à ce poste, même si j’ai encore beaucoup à apprendre. »@sudinfo_be pic.twitter.com/tC1AM6ZZle — Signal Foot BE (@SignalFootBE) June 3, 2026

"Чувствам се най-комфортно в халфовата линия и вярвам, че един ден мога да бъда един от най-добрите играчи в света на тази позиция. Световното първенство е приоритет в момента и ако трябва да играя в защита, ще го направя без да се оплаквам. И вчера се чувствах добре там.“

За треньора Рюди Гарсия експериментът е успешен: "Това ни дава по-голямо разнообразие в играта ни, особено защото имаме много играчи, които са достатъчно гъвкави, за да работят в тази система. Разбира се, все още има неща, които могат да бъдат подобрени. Но поне сега знаем, че можем да използваме тази система, за да започнем мач или да преминем към нея по време на игра и че можем да постигнем резултати с нея“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago