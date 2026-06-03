Джейлън Брънсън се подготвя за дефанзивното предизвикателство на Сан Антонио във финала на НБА

Гардът на Ню Йорк Никс - Джейлън Брънсън, се подготвя за силната дефанзивна игра, която ще предложат опонентите му от Сан Антонио Спърс във финала на Националната баскетболна асоциация (НБА).

„Шпорите“ разполагат с младото и енергично дуо Стефон Касъл и Виктор Уембаняма, но първият е този, към който Брънсън проявява най-голям респект. Касъл се справи в последователни серии с Дени Авдия (Портланд Трейл Блейзърс), Антъни Едуардс и Джулиъс Рандъл (Минесота Тимбъруулвс) и с най-полезния играч в два поредни сезона - Шей Гилджъс-Алекзандър, а Брънсън е поредното предизвикателство пред него.

„Той е страхотен. Мисля, че неговият интензитет и упоритост са специални. Той играе сякаш има да доказва нещо. Прави го откакто го видях в Университета на Кентъки. Начинът, по който играе през първите няколко години на кариерата си показва, че ще бъде страхотен играч, страхотен защитник“, заяви Джейлън Брънсън по време на медийния ден преди финалите на НБА, цитиран от ESPN.

В досегашните двубои между двамата Стефон Касъл е удържал Брънсън до едва 3 успешни изстрела от 11 опита (27,3%), когато двамата са един срещу друг на паркета.

Ню Йорк Никс обаче имаха почти седмица повече за подготовка преди серията срещу тексасци, след като победиха Кливланд Кавалиърс с 4:0 победи във финалите на Източната конференция, докато Сан Антонио се нуждаеха от решаващ седми мач, за да отстранят миналогодишния шампион Оклахома Сити Тъндър.

„Когато тренирахме, бяхме фокусирани. Подготвяхме се доста здраво, тъй като все още не знаехме срещу кого ще играем, трябваше да се готвим и за двата отбора. Беше много важно за нас да разполагаме с тези дни, защото видяхме как можем да излезем в предишните първи мачове, когато имахме почивни дни. Чувствам, че ще се окаже много важно за нас, със сигурност“, каза още Брънсън.

Мач номер 1 от финалите на НБА е в нощта на сряда срещу четвъртък, а домакин за първите две срещи ще бъде тимът на Спърс.

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