Очакванията на Любо Минчев за големия финал в Sesame НБЛ

Селекционерът на мъжкия национален отбор по баскетбол Любомир Минчев беше специален гост в студиото на Sportal.bg, където говори освен за представителния ни тим, така и за финалната серия между Балкан и Локомотив Пловдив в Sesame НБЛ. Ето какво е неговото мнение за изминалите мачове и за решаващия пети мач, който ще се изиграе на 5 юни (петък) в "Арена Ботевград".

“С една дума - оспорвани са мачовете. На приливи и отливи играят и двата отбора. Аз лично съм изненадан, че сега се стига до пети мач. Не е от самото начало на серията да съм смятал, че няма да има пети мач, но се изненадах, след като Балкан поведоха с 2-0, начинът по който Локомотив си изгуби мача и смятам, че при тях щеше да има доста голям психологически срив. Тук е моментът да се отдаде заслуженото както на играчите, така и на треньора, че е успял да спечели следващите мачове след такава загуба, защото това си беше абсолютно техен мач. Смятах, че след такава загуба ще има някакъв психологически срив при тях и може би ще свърши 3-0. това смятах тогава. Не съм смятал, че ще има пети мач по принцип.

Когато стана 2-1 вече бях 50/50. Нямах никаква сигурност кой ще победи.

Трябва да призная, че не съм гледал абсолютно всички мачове в полуфиналната серия с Рилски спортист. Гледал съм няколко мача на живо. Това, което ми направи силно впечатление е, че като Рилски поведе с 2-0 и се изненадах как в третия и четвъртия мач иглеждаха без настроение, без хъс за битка и може би това е едно от нещата, които помогна на Локомотив. В никакъв случай не искам да подценявам усилията, които те са вложили, но на мен така ми изглеждаше Рилски, доста под нивото на което беше преди това.

Локомотив играе добре, имат добра химия вътре, всеки си знае ролята, има и някои слабости, които техният треньор си ги забелязва. Смятам, че са една доста позитивна изненада. Наистина играят добре и гардовете им са бързи, те са основният двигател.

Кхалил Милър, не знам… Асен сигурно доста здрави нерви има, защото във втория мач специално, защитата му на пик енд рол в последните минути и в продължението му беше доста слаба и може би, ако трябваше да се критикува някой обрат, който се постигна на края, беше той. Това е в моите очи.

На въпроса - “Какво очаквате от петия мач?”, той отговори така - “Не знам. Ще има според мен доста нервност и в двата отбора, защото вече всичко е в един мач. Може би Балкан в Ботевград играят с малко по-голямо самочувствие, но то се видя, че и във втория мач бяха си загубили мача. Нормално е напрежението да е при Балкан, защото те са фаворити. Години напред те са печелили титли. От началото на сезона и от началото на плейофната серия Локомотив Пловдив са били не аутсайдери, но Балкан са били фаворита за спечелването. От тази гледна точка в цялата плейофна серия - и в полуфинала, и във финала това не им тежи, защото те са постигнали до момента изключителен резултат. Бяха четвърти в редовния сезон, играха финал за Купата, сега стигнаха финал, пети мач, това е изключително. Няма напрежение при тях. При тях има само да спечелят. Дори да загубят, при тях това няма да се рои за някакъв проблем. Докато при Балкан е обратното и е нормално това да е така.

Мога да очаквам всичко. Всеки може да победи. Има си доводи какво единият, така и другият отбор да победи. Ето и вчера, на няколко пъти Локомотив Пловдив повежда с 10 точки, след това Балкан се връща. Същото нещо беше и в другите два мача. Не мога да кажа със сигурност. ", заяви Минчев.

Снимки: Борислав Цветанов