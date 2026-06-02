Локо Пловдив организира безплатна екскурзия за феновете си за решаващия мач срещу Балкан

Локомотив Пловдив организира безплатна екскурзия за феновете си за решаващия пети мач от финалната серия в Sesame Национална баскетболна лига срещу Балкан, съобщиха от клуба.

Двубоят между двата тима, който ще определи тазгодишния шампион в елита на българския баскетбол, ще се проведе на 5 юни (петък) от 19:15 часа в "Арена Ботевград".

Записванията за екскурзията ще се осъществяват на входа на спортен комплекс "Локомотив" или чрез съобщение в официалната страница на клуба във Фейсбук.

Тръгването за двубоя ще бъде в деня на мача в 15:00 часа от стадион "Локомотив".

"Нека напълним залата и подкрепим момчетата в битката за титлата", написаха от клуба.

"Черно-белите" наваксаха изоставане от 0-2 успеха след първите два мача във финалната серия срещу Балкан и така пратиха плейофа в решителен пети двубой.

Снимки: Startphoto