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  3. Къде са родени най-много от участниците на Мондиала

Къде са родени най-много от участниците на Мондиала

  • 3 юни 2026 | 15:36
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Къде са родени най-много от участниците на Мондиала

Франция е страната, в която са родени най-много от футболистите, които това лято ще бъдат на Мондиала. Става дума за около 100 играчи, което прави около 8% от всичките общо 1248. Любопитното е, че повечето са родом от Париж и районите около столицата.

Както може да се предположи, по-голямата част от тях ритат за други страни. Това са 75 състезатели, които са родени на френска земя, но в момента са част от националните отбори на други държави.

Иначе куриозен е случаят с националите на дебютанта Кюрасао. Най-известният от тях - Таит Чонг, е единственият, който е роден в Кюрасао, докато останалите 25 национали са родени в Нидерландия.

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