Нурмагомедов не знае дали ще преподпише с PFL или ще ходи в UFC

Усман Нурмагомедов ще изиграе последния мач от настоящия си договор на PFL Long Island, с което ще се отвори възможността за един от най-очакваните периоди на свободно договаряне в ММА през последните години.

Непобеденият настоящ шампион на PFL в лека категория Нурмагомедов (21-0) ще се изправи срещу Арчи Колган (13-0) в главната битка на събитието на 1 август юли в UBS Arena в Белмонт Парк, Ню Йорк. Това е изключително важен момент за Нурмагомедов, тъй като ще определи следващата глава в кариерата му.

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Потенциалното излизане на Нурмагомедов на пазара като свободен агент е сред основните теми в последните няколко месеца. Сега тази възможност е все по-близо до реалността и макар Нурмагомедов да говори с огромна благодарност за всичко, което PFL е направила за него, той очаква неговият мениджър Али Абделазиз от Dominance MMA да проучи всички възможности.

„Вече изиграх 12 мача в Bellator и PFL и съм много благодарен за това“, заяви Нурмагомедов пред MMA Junkie. „Харесва ми. Имаме наистина добри отношения с екипа на PFL. Не знам какво ще се случи след това. Ако говорим за момента, не съм подписвал нищо. Остава ми един мач — този мач. След това ще видим.

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Нямам никакъв проблем да остана в PFL. Харесвам PFL и ще видим. Нека видим дали ще покажа най-доброто си представяне. Мисля, че много хора ще проявят интерес към мен. На първо място това ще бъде PFL. В момента не мога да кажа нищо, защото това е работата на Али. Мисля, че той ще се погрижи за всичко. Аз ще изляза и ще си свърша работата, а ако някой ми предложи добри пари, ще останем там.“

Преди това обаче Нурмагомедов трябва да се съсредоточи върху Колган, който също ще влезе в клетката без загуба и ще преследва сензационна победа.

„Арчи Колган е нисък и силен боец“, каза Нурмагомедов. „Гледах го, когато за последно се бих с Пол Хюз. Той беше в същата бойна карта като мен и се би с Джей Джей Уилсън. Но Джей Джей Уилсън дори не е близо до нашето ниво. Колган показа добро представяне. Знаех, че той ще бъде следващият, и чаках да ми се обадят.“

Ако Нурмагомедов успее да победи Колган, и то по впечатляващ начин, това ще повиши стойността му и ще го превърне в изключително желан боец за всяка организация. Ако иска да се изкачи още по-високо, вероятно ще трябва да премине в UFC и да се докаже срещу имената, които са пред него, сред които Илия Топурия, Арман Царукян, Чарлс Оливейра, Макс Холоуей и Джъстин Гейджи.

Нурмагомедов е напълно наясно с огромните мачове, които могат да го очакват от другата страна, но заяви, че UFC трябва да направи предложението достатъчно привлекателно за него.

„Илия, можеш ли да си представиш този човек? Той е нисък. Аз съм 184 сантиметра“, каза Нурмагомедов. „Ако се бия с него или с онзи ирландец Конър Макгрегър, всички ще гледат и двата мача и ще ги очакват.“

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