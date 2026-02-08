Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Усман Нурмагомедов прати в безсъзнание Алфи Дейвис и защити титлата си

Усман Нурмагомедов прати в безсъзнание Алфи Дейвис и защити титлата си

  • 8 фев 2026 | 08:58
  • 483
  • 0
Усман Нурмагомедов прати в безсъзнание Алфи Дейвис и защити титлата си

Усман Нурмагомедов остава шампион на PFL в лека категория, след като приспа Алфи Дейвис в главното събитие на PFL Дубай в събота вечер (07.02).

Двамата започнаха двубоя с размяна на ритници, като Дейвис успя да се защити успешно от първия опит за събаряне. Нурмагомедов обаче в крайна сметка го свали на земята и започна да нанася удари от позиция „халф гард“. Във втория рунд дагестанецът извади Дейвис от равновесие с вътрешен лоу кик, а Дейвис от своя страна пропусна на сантиметри да го уцели с удар със завъртане.

В третия рунд Усман най-накрая осъществи добро поваляне и контрол на земята. 29-годишният представител на фамилията Нурмагомедов продължи да нанася "къси" удари, но реферът ги изправи на крака поради липса на активност. Малко след това Нурмагомедов отново пласира силен десен ритник в тялото и последва веднага със събаряне. Този път той приложи задушаваща хватка (rear-naked choke) и остави Дейвис в безсъзнание.

„Победих, както бях планирал“, заяви Нурмагомедов след победата със събмишън в третия рунд. „А планът беше прост. Да го изморя, да го накарам да работи, да се борим и накрая да го довърша на земята.“

