Ново напрежение между френските национали и федерацията

Ново напрежение се появи в лагера на френския национален отбор само осем дни преди началото на Световното първенство. Според информация на “Екип” футболистите са недоволни от броя билети за мачовете, предоставени им от Френската футболна федерация (FFF), които да раздават на свои роднини и приятели. В тази връзка играчите са изразили несъгласието си пред президента на федерацията Филип Диало по време на неговото посещение.

Диало е информирал отбора, че всеки играч ще разполага с осем билета: два безплатни и шест платени. Тази бройка се счита за недостатъчна от футболистите, които смятат, че трябва да получат повече предвид големия брой роднини и близки, които ще пътуват до САЩ, за да подкрепят националния отбор.

Отделно има търкане и заради премиите за участието на Мондиала. От федерацията са обяснили, че намаляват бонусите за постигнати резултати, позовавайки се на високите разходи, свързани с пътуването до САЩ. Въпреки това, през последните часове преговорите са напреднали в положителна посока и сумата, която всеки футболист ще получи, може да се доближи до техните очаквания.

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