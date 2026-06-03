Иван Кочев за силния сезон на Марица (Милево)

През току що приключилия сезон, Марица (Милево) завърши на шесто място в Югоизточната Трета лига. Игра и финал за купата на Аматьорската лига. Старши треньорът Иван Кочев направи равносметката пред Sportal.bg .

„Всички имат заслуга за силното ни представяне през кампанията. Благодарен съм на футболистите за всеотдайността и сериозното отношение, което демонстрираха в мачовете. Спонсорът ни г-н Петко Ангелов осигури финансова обезпеченост и беше близо до отбора. Благодарим му. Също на ръководството на клуба и феновете. Можеше да се представим и по-добре. Загубихме някои точки, които не ни позволиха да завършим в призовата тройка. Добре играхме и във финала за купата на Аматьорската лига, но странични фактори ни спряха да спечелим трофея. Тези които свириха мача се видя докъде стигнаха. Те са вредни за футбола. През пролетта играхме мачове през три дни, но се справихме, защото се бяхме подготвили за този сгъстен цикъл. Изиграхме сезона с млад отбор, който демонстрира израстване, има потенциал, който ще развиваме с работа. Подобрихме играта в отбрана – защитата ни е на второ място по вай-малко допуснати голове след тази на първенеца Несебър. В атака също бяхме резултатни. Целта ни беше да се утвърди младия ни отбор в групата, която е най-силната в Трета лига. В нея се подхожда с професионализъм, има качествени треньори и футболисти. Конкуренцията е голяма, но това е положително. Анализирали сме и знаем грешките си. Ще работим усилено за да ги отстраним. Ще привлечем още футболисти, млади с амбиции да се развиват и израстват. Ще направим добра подготовка. Важно е да израстваме като отбор и да градим имидж на клуба“.

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