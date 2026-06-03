Живко Желев: Партньорството ще ни донесе сигурност, очаквам добро представяне от отборите ни в Европа

Президентът на НВЛ и член на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол Живко Желев коментира новото партньорство на първенството с Winbet.

„Изключително важно партньорство. Без партньори пътят е много труден. Изключително важно е, че успяхме да подпишем с тази голяма компания, която ще ни даде една сигурност за следващите 3 години за финансирането на лигата. Ние се борим за всяко едно дете да влезне в залата. Използваме всякакви варианти да постигаме това по най-добрия начин. Медийноста тази година я увеличаваме доста тази година. Ще даваме много мачове. След като подпишем договора с A1 ще разкрием и някои подробности около него, къде точно ще бъдат излъчвани мачове и т.н. Ние ще имаме и доста общи медийни изяви с нашия партньор Winbet“.

Национална волейболна лига представи партньорство с WINBET

Желев коментира и предстоящия нов сезон при мъжете и какво очаква от него.

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"Ние започнахме с доста промени. Успяхме да направи формата на първенството с 12 отбора и да привлечем един голям град като Перник към НВЛ. Вижте какви трансфери се случват до момента в нашето първенство. Успяхме да привлечем състезател като Цветан Соколов, което ще бъде супер реклама за всички. Надявам се все повече и повече такива момчета да се завръщат в България и да правим добър продукт. По-голяма част от отборите са си подали документите за лицензиране, има срок до 17 юни. Очаквам, че всичко ще бъде наред."

Президентът на НВЛ разкри и какво очаква от отборите, които ще ни представляват в европейските клубни турнири през този сезон.

„На фона на заявка на селекциите до момента, очаквам доста добро представяне. Очаквам Левски да влезе в групите на Шампионска лига. Очаквам доста сериозно да се представят Нефтохимик и Локомотив (Пловдив). ЦСКА традиционно имат добри изяви в европейските клубни турнири и са си марка там, така че и от тях очаквам доста“.

Президентът на Берое, коментира и какво предстои за старозагорци през следващия сезон.

„Пак ще се борим за по-челно класиране. Успяхме да направим селекцията, добри състезатели взехме според нас. Господин Живков ще работи цяла година. Очаквам да се борим“.

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Снимки: Startphoto