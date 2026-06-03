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  3. Малина Славчева: Една от приоритетните стратегии на Winbet е да подкрепяме българския спорт

Малина Славчева: Една от приоритетните стратегии на Winbet е да подкрепяме българския спорт

  • 3 юни 2026 | 12:31
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Главният изпълнителен директор на Winbet – Малина Славчев коментира партньорството на компанията с НВЛ.

Водещата българска компания в сферата на спортните залози и онлайн развлечения - WINBET, ще бъде основен партньор на Националната волейболна лига - мъже (НВЛ) за провеждането на националния шампионат в елитната дивизия по волейбол в България, който вече ще носи името WINBET Супер Волей.

Национална волейболна лига представи партньорство с WINBET
Национална волейболна лига представи партньорство с WINBET

„Това партньорство е стратегическо за нас, надявам се и за волейболното първенство. Договорът ще бъде 3 годишен. Със сигурност партньорството ще бъде успешно, когато дойде време ще коментираме дали ще бъде удължен. Една от приоритетните стратегии на Winbet е да подкрепяме българския спорт. Така че сме в подкрепа не само на волейбола, а и на много други спортове – организации и отбори в България. Партньорството на Winbet с националния шампионат ще даде възможност на всички отбори, които се състезават в него да продължават да се развиват“.

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