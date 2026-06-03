България стартира участието си във VNL срещу световния и олимпийски шампион Италия

Волейболистките от националния отбор на България стартират днес участието си в Лигата на нациите.
Възпитаничките на Марчело Абонданца се изправят днес от 22:30 часа срещу световните и олимпийски шампионки от Италия.
Двубоят ще се играе в Бразилия и е от Група 2.
България загуби контролата срещу Аржентина в Санта Фе
За Марчело Абонданца, който за втори път поема националния отбор на България, това ще е първи директен двубой срещу тима на неговата родина.
Световният шампион Италия с обновен състав за VNL
Легендарният Хулио Веласко е обновил състава на “Скуадра адзура” и някои от най-добрите италиански волейболистки няма да играят на турнира в Бразилия.
Марчело Абонданца и неговите момичета допуснаха 2 загуби от Аржентина в приятелски срещу играни в Санта Фе и Росарио.
Двубоят Италия - България ще бъде излъчен на живо по MAX Sport 2 fj 22:30 часа.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google