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  3. България стартира участието си във VNL срещу световния и олимпийски шампион Италия

България стартира участието си във VNL срещу световния и олимпийски шампион Италия

  • 3 юни 2026 | 12:26
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Волейболистките от националния отбор на България стартират днес участието си в Лигата на нациите.

Възпитаничките на Марчело Абонданца се изправят днес от 22:30 часа срещу световните и олимпийски шампионки от Италия.

Двубоят ще се играе в Бразилия и е от Група 2.

България загуби контролата срещу Аржентина в Санта Фе
България загуби контролата срещу Аржентина в Санта Фе

За Марчело Абонданца, който за втори път поема националния отбор на България, това ще е първи директен двубой срещу тима на неговата родина.

Световният шампион Италия с обновен състав за VNL
Световният шампион Италия с обновен състав за VNL

Легендарният Хулио Веласко е обновил състава на “Скуадра адзура” и някои от най-добрите италиански волейболистки няма да играят на турнира в Бразилия.

Марчело Абонданца и неговите момичета допуснаха 2 загуби от Аржентина в приятелски срещу играни в Санта Фе и Росарио.

Двубоят Италия - България ще бъде излъчен на живо по MAX Sport 2 fj 22:30 часа.

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