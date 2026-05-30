Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България загуби контролата срещу Аржентина в Санта Фе

България загуби контролата срещу Аржентина в Санта Фе

  • 30 май 2026 | 08:37
  • 921
  • 4

Волейболистките от националния отбор на България загубиха контролата срещу Аржентина с 0:3 (18:25, 26:28, 12:25), която се игра в Санта Фе.

Селекционерът Марчело Абонданца използва срещата, за да даде игрово време на всички състезателки в състава и да тества различни варианти преди началото на официалните мачове.

Най-резултатна за България беше Микаела Стоянова с 9 точки, а Дарина Нанева добави 7.

Това бе втора проверка за момичетата на Марчело Абонданца преди началото на Лигата на нациите.

В първата България победи Швеция в София с 3:1.

Аржентина е водена от новия си селекционер Даниел Кастелани, който пое женския национален отбор през 2025 година. Опитният специалист, извел мъжкия тим на страната до бронзов медал в Световната лига през 2011 година, продължава изграждането на състава.

За най-полезна състезателка (MVP) на срещата беше определена диагоналът Бианка Куньо, която е една от водещите фигури в състава на Аржентина.

Втората контрола между двата отбора ще се играе в Росарио. Първоначално беше предвидена за 31 май, но впоследствие беше изтеглена за 30 май в залата на Нюелс Олд Бойс.

Двата приятелски мача са част от подготовката на българския национален отбор за първата седмица от Волейболната лига на нациите в Бразилия. България стартира участието си в турнира с двубой срещу олимпийския шампион Италия на 3 юни.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Италия стартира с убедителна победа над Турция

Италия стартира с убедителна победа над Турция

  • 28 май 2026 | 20:49
  • 4732
  • 0
Георг Гроцер подписа с Ал-Итихад

Георг Гроцер подписа с Ал-Итихад

  • 28 май 2026 | 19:48
  • 2894
  • 1
Сантяго Данани подписа с Белогорие

Сантяго Данани подписа с Белогорие

  • 28 май 2026 | 19:38
  • 1546
  • 0
Берое представи иранския си диагонал

Берое представи иранския си диагонал

  • 28 май 2026 | 19:23
  • 3872
  • 3
Белгия шокира Франция преди старта на VNL срещу България

Белгия шокира Франция преди старта на VNL срещу България

  • 28 май 2026 | 16:25
  • 3217
  • 2
CEV представиха официалните топки за Евроволей 2026

CEV представиха официалните топки за Евроволей 2026

  • 28 май 2026 | 16:04
  • 769
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

  • 30 май 2026 | 07:00
  • 4928
  • 42
Абонаменти от 194.8 до 3000 евро за новата "Армия"

Абонаменти от 194.8 до 3000 евро за новата "Армия"

  • 30 май 2026 | 01:27
  • 15967
  • 105
Първи голям летен трансфер: Антъни Гордън подписа с Барселона

Първи голям летен трансфер: Антъни Гордън подписа с Барселона

  • 29 май 2026 | 22:51
  • 13920
  • 48
Още един шокиращ обрат в Париж: бразилски тийнейджър постави на колене великия Джокович

Още един шокиращ обрат в Париж: бразилски тийнейджър постави на колене великия Джокович

  • 29 май 2026 | 22:22
  • 16367
  • 24
Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец от пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец от пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

  • 29 май 2026 | 21:48
  • 74608
  • 427
"Левски на левскарите" покани Бостанджиев на среща

"Левски на левскарите" покани Бостанджиев на среща

  • 29 май 2026 | 21:21
  • 23529
  • 77