България загуби контролата срещу Аржентина в Санта Фе

Волейболистките от националния отбор на България загубиха контролата срещу Аржентина с 0:3 (18:25, 26:28, 12:25), която се игра в Санта Фе.

Селекционерът Марчело Абонданца използва срещата, за да даде игрово време на всички състезателки в състава и да тества различни варианти преди началото на официалните мачове.

Най-резултатна за България беше Микаела Стоянова с 9 точки, а Дарина Нанева добави 7.

Това бе втора проверка за момичетата на Марчело Абонданца преди началото на Лигата на нациите.

В първата България победи Швеция в София с 3:1.

Аржентина е водена от новия си селекционер Даниел Кастелани, който пое женския национален отбор през 2025 година. Опитният специалист, извел мъжкия тим на страната до бронзов медал в Световната лига през 2011 година, продължава изграждането на състава.

За най-полезна състезателка (MVP) на срещата беше определена диагоналът Бианка Куньо, която е една от водещите фигури в състава на Аржентина.

Втората контрола между двата отбора ще се играе в Росарио. Първоначално беше предвидена за 31 май, но впоследствие беше изтеглена за 30 май в залата на Нюелс Олд Бойс.

Двата приятелски мача са част от подготовката на българския национален отбор за първата седмица от Волейболната лига на нациите в Бразилия. България стартира участието си в турнира с двубой срещу олимпийския шампион Италия на 3 юни.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google