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Ходар е оптимист след загубата от Зверев: Мога да се конкурирам с всекиго

  • 3 юни 2026 | 09:02
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Ходар е оптимист след загубата от Зверев: Мога да се конкурирам с всекиго

Пробивът на Рафаел Ходар на Ролан Гарос приключи във вторник, но не и преди испанецът да заяви присъствието си на една от най-големите сцени в тениса.

Походът на 19-годишния талант в Париж беше спрян от Александър Зверев, но опитът от достигането до четвъртфиналите дава на Ходар солидна основа и още повече вяра в бъдещето.

Александър Зверев елиминира 19-годишния Рафаел Ходар и за пети път ще играе полуфинал на "Ролан Гарос"
Александър Зверев елиминира 19-годишния Рафаел Ходар и за пети път ще играе полуфинал на "Ролан Гарос"

"Всички тези мачове ми помогнаха да осъзная, че ако искаш да се конкурираш с най-добрите играчи в света, трябва постоянно да поддържаш едно и също ниво, заяви Ходар на пресконференцията си след мача. - Не можеш да си позволиш много спадове по време на двубоите, особено когато играеш в петсетов формат.“

"Това, което научих за себе си, е, че мога да се конкурирам с всекиго, но все още трябва да подобря много неща и тези мачове ще ми помогнат да го направя. Това е урокът за мен“, добави той.

Зверев след победата над Ходар: Беше трудно
Зверев след победата над Ходар: Беше трудно

Ходар игра на първия си четвъртфинал от Големия шлем в Париж, където преди това постигна драматични петсетови победи срещу Алекс Микелсен и Пабло Кареньо Буста, съответно в третия и четвъртия кръг.

19-годишният тенисист стана едва шестият мъж от 2000 г. насам, достигнал до четвъртфиналите на Ролан Гарос при дебюта си, присъединявайки се към Хуан Карлос Фереро (2000 г.), Мартин Феркерк (2003 г.), Рафаел Надал (2005 г.), Яник Синер (2020 г.) и Холгер Руне (2022 г.).

Въпреки това, поставеният под номер две Зверев сложи край на серията на Ходар. Германецът си осигури победа със 7:6(3), 6:1, 6:3 в първата им среща на корта, оставяйки испанеца впечатлен от нивото, с което се сблъска.

"Той е страхотен играч, каза Ходар за финалиста от 2024 г. Зверев, който се е устремил към първата си титла от Големия шлем. - Прави всичко много добре. Има огромен опит. Бил е на такива кортове много години и мисля, че това е ключов фактор, който е много важен за справяне с напрежението във важните моменти от мача. Като цяло, той прави всичко отлично. Ако един ден искам да бъда на това ниво, не се притеснявам, че трябва да работя здраво.“

Ходар напуска Париж с актив от 19 победи на клей през тази година, което е водещо постижение в тура. Испанецът вдигна трофея в Маракеш, достигна до полуфиналите в Барселона, до осминафиналите на турнирите от ATP Мастърс 1000 в Мадрид и Рим, а сега се изкачи до № 23 в PIF ATP Live Rankings след достигането до четвъртфиналите във френската столица.

„Беше страхотна седмица“, обобщи Ходар. - Изиграх много мачове при първото си участие в Париж. Щастлив съм от седмицата и от това как премина сезонът на клей за мен. Сега е време да подготвя тялото си за сезона на трева и да анализирам нещата, които мога да подобря за следващите мачове.“

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