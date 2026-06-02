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Зверев след победата над Ходар: Беше трудно

  • 2 юни 2026 | 20:56
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Зверев след победата над Ходар: Беше трудно

Германският тенисист Александър Зверев коментира победата си над испанеца Рафаел Ходар -7:6 (3), 6:1, 6:3 на четвъртфиналите на „Ролан Гарос“.

„Беше трудно. В първия сет опонентът ми имаше перфектен ритъм, за разлика от мен. Играх къси топки и защитавах много. Условията под покрива, опъването на кордата, реакцията на топката при отскока – всичко беше различно.

Александър Зверев елиминира 19-годишния Рафаел Ходар и за пети път ще играе полуфинал на "Ролан Гарос"
Александър Зверев елиминира 19-годишния Рафаел Ходар и за пети път ще играе полуфинал на "Ролан Гарос"

"Рафаел игра невероятно- той ме надигра в началото на първия сет, но успях да се върна. Възползвах се от шансовете си и след това мачът се разви добре за мен“, каза Зверев по време на интервю на корта.

Зверев ще се изправи срещу победителя от мача между Якуб Меншик (Чехия) и Жоао Фонсека (Бразилия) за място на финала.

Меншик и Фонсека ще определят съперника на Зверев на полуфиналите
Меншик и Фонсека ще определят съперника на Зверев на полуфиналите
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