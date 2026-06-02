Александър Зверев елиминира 19-годишния Рафаел Ходар и за пети път ще играе полуфинал на "Ролан Гарос"

  • 2 юни 2026 | 19:39
Александър Зверев, който остана най-високопоставеният тенисист на "Ролан Гарос", се класира за полуфиналите за пети път в последните шест години. Германецът, който е номер 2 в схемата, спечели със 7:6(3), 6:1, 6:3 срещу 19-годишния испанец Рафаел Ходар в първия четвъртфинал от програмата при мъжете.

Зверев показа много добра и много спокойна игра срещу дебютанта Ходар, като имаше затруднения единствено в първия сет. В него младият испанец първи стигна до пробив и поведе с 5:2 гейма. Той обаче не успя да затвори първата част и това се оказа от решаващо значение за изхода на срещата.

Световният номер 3 изравни резултата за 5:5, а в тайбрека успя да спечели четирите точки след размяната на полетата и след 7:3 точки взе първия сет.

Това даде допълнителна увереност на Зверев, който взе и втория сет, този път само за 37 минути. В третата част Зверев отново проби много рано - още в първия гейм, и нямаше проблеми да затвори и мача с 6:3.

На полуфиналите в петък Зверев ще играе с победителя от двойката между бразилеца Жоао Фонсека и чеха Якуб Меншик.

Снимки: Gettyimages

