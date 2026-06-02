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Йоана Константинова достигна до четвъртфиналите на двойки в Кайзери

  • 2 юни 2026 | 20:51
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Йоана Константинова достигна до четвъртфиналите на двойки в Кайзери

Йоана Константинова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българка и представителката на домакините Дениз Дилек победиха убедително третите поставени Ан Акаша Чеука (Германия) и Селина Атай (Турция) с 6:4, 6:1. Срещата продължи точно един час.

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Константинова и Дилек изостанаха с 0:2 в първия сет, но успяха да обърнат резултата до 3:2, а след 4:4 спечелиха осем от последните девет гейма в мача. За място на полуфиналите двете ще играят срещу Анастасия Кримкова (Казахстан) и Ксения Смирнова (Русия).

На сингъл Константинова загуби в първия кръг с 4:6, 1:6 от четвъртата поставена в схемата Мари Виле (Франция) за 81 минути игра. Българката имаше преднина от 4:2 в първия сет, но взе само един от следващите 11 гейма.

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Дейвид Симеонов продължава четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей за мъже в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

21-годишният българин и Макар Кривошчеков (Русия) победиха Леон Перанович (Германия) и Матея Станисавлевич (Сърбия) с 6:3, 6:2, а следващите им съперници все още не са известни.

Михаил Иванов и Пеету Похьола Финландия загубиха в първия кръг с 3:6, 6:4, 3:10 от испанците Карлес Кордоба и Серхио Ернандес.

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Снимки: Sportal.bg

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