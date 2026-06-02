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  3. България ще гостува на Дания за Купа „Дейвис“ в зала с капацитет 2800 места

България ще гостува на Дания за Купа „Дейвис“ в зала с капацитет 2800 места

  • 2 юни 2026 | 20:43
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България ще гостува на Дания за Купа „Дейвис“ в зала с капацитет 2800 места

България ще гостува на Дания на 18 и 19 септември в мач от Световна група I на Купа „Дейвис“. Двубоят ще се играе в Хилерьод, предградие на Копенхаген, в зала „Роял Стейдж“, която има капацитет от едва 2800 места.

За сравнение, през февруари България беше домакин на Белгия в зала „Колодрума“ в Пловдив, която разполага с над 6000 места.

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Срещата ще се проведе на твърди кортове с настилка Laykold, на която се играе и турнирът от сериите "Мастърс" в Маями.

При успех срещу Дания България ще се завърне в Световната група, а при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в Световна група I.

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България и Дания са се срещали само веднъж в историята на Купа „Дейвис“ - през 1982-а, когато тимът ни отстъпва с 1:4 в Пловдив.

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Снимки: Startphoto

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