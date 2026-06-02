Юлия Стаматова с победи на сингъл и на двойки в Куршумлийска баня

  • 2 юни 2026 | 16:03
Юлия Стаматова се класира за втория кръг на сингъл и за четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

32-годишната българка, която е шеста в схемата на сингъл, водеше с 3:0 след два последователни пробива и 40:0 точки в четвъртия гейм, когато съперничката ѝ Ела Плошник (Словения) се отказа заради контузия. Така в следващия кръг тя ще се изправи срещу представителката на домакините Клара Вая, която премина през квалификациите.

В надпреварата при дуетите Стаматова и Маделиф Хагеман (Нидерландия), като поставени под номер 3, не изпитаха трудности срещу Сташа Булатович (Черна гора) и Киара Йеролимов (Хърватия), побеждавайки ги с 6:3, 6:2 за 58 минути на корта.

Друга българка в турнира на двойки - Александра Матева, и партньорката ѝ Кристина Ковган (Русия) отстъпиха на германките Паулин Гльокнер и Луан Джафари с 6:7(3), 7:5, 6-10.

По-късно днес и друга представителка на страната - Алекса Каратанчева, заедно с Клара Вея (Сърбия), ще играят срещу Ема Отавия Гирардато (Италия) и Еухения Сосая Менендес (Испания).

